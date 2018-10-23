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Kahramanmaraş’ta bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta bir otomobilde saklanmış halde bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyon düzenledi.
 
Operasyonda durumundan şüphelenilen 27 plakalı bir otomobil kent merkezine seyir halindeyken takibe alındı. Aksu Köprüsü üzerinde durdurulan otomobilin içerisinde gizlenmiş özel zula yerlerinde yapılan aramada toplam bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli A.Ş. isimli şahıs gözaltına alındı. Kaçak sigaralara el konulurken, yakalanan şüpheli Kom Şube Müdürlüğüne götürüldü.
 

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