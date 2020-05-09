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Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı

Karantina tedbirleri uygulanan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin aynı nişan merasimine katıldıkları ortaya çıktı.

IHA09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:40 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:40
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Afşin Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hüyüklü mahallesine giriş ve çıkışları yasakladı. Karantinaya alınan Hüyüklü Mahallesi’nde ilk olarak 4 daha sonra da 3 kişinin testleri pozitif çıktı. Pozitif çıkan vakaların tamamının yaklaşık 5 gün önce Afşin ilçe merkezinde aile arasında yakın akrabalar arasında yapılan nişan merasimine katıldıkları ortaya çıktı.

Jandarmanın bütün giriş-çıkışları kapattığı Hüyüklü Mahallesi’nde filyasyon ekipleri hastalığa kapılanların temasta olduğu yaklaşık kırk kişiye daha test yaptı. Daha önce testleri pozitif çıkan ve korona virüs şüphesi taşıyan 7 kişinin tedavileri ise Elbistan Devlet Hastanesinde devam ediyor.

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