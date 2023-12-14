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Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan 4 bina patlayıcıyla yıkıldı

Kahramanmaraş'ta, depremde ağır hasar alan 11 katlı 4 bina, Güvenlik güçlerinin çevrede önlem almasıyla birlikte verilen komutla yıkıldı.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 17:41 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan 4 bina patlayıcıyla yıkıldı
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Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 11 katlı 3 binada inceleme yapan uzman ekip, binaların belirli bölgelerine 700 kilogram patlayıcının bulunduğu 9 bin kapsül yerleştirdi.

Güvenlik güçlerinin çevrede önlem almasıyla birlikte verilen komutla kapsüller patlatılarak binalar yıkıldı.

Patlayıcı uzmanı Mehmet Güler, AA muhabirine, deprem bölgesinde ağır hasarlı binaların bir an önce yıkımını gerçekleştirmek için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta 25 kişilik bir ekiple çalışmalarına devam ettiklerini belirten Güler, şunları anlattı:

"Güneşevler Mahallesi'nde bulunan 30 binanın iş makinesi yardımıyla yıkımında oldukça zorlanılıyordu. Çünkü binalar perde kalıp sistemiyle imal edilmiş. Şu anda 4 bina yıktık. 4 bina için 700 kilogram dinamit kullandık. 9 bin delik açıldı. 9 bin delik 9 bin kapsül demektir. 25 kişilik bir ekip çalışıyor şu anda. Bunun 5'i mühendis, diğerleri de delme ve doldurma ekibi. Sorunlarla karşılaştığımızda üniversiteden gelen hocalarımıza danışıyoruz ve bir çözüm bulup yapılan bir hata varsa tekrarı olmaması için çaba gösteriyoruz."

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