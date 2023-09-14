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Kahramanmaraş'ta enkaz kalıntıları kaldırılmaya devam ediyor

Kahramanmaraş'ta belediye ekipleri inşaat atıklarını kaldırıyor.

IHA14 Eylül 2023 Perşembe 09:16 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta enkaz kalıntıları kaldırılmaya devam ediyor
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Ev ve iş yerlerinde yapılan tadilatlar sırasında oluşan ve çevreye kaçak bırakılan moloz ve enkaz kalıntıları Büyükşehir Belediyesi'nce iş makineleriyle bulundukları yerden alınıp hafriyat alanına taşınarak şehirde görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, rutin olarak sürdürdüğü temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama hizmetlerinin yanı sıra ev ve iş yerlerinde yapılan tadilatlar sırasında oluşan ve çevreye kaçak bırakılan inşaat atıkları, moloz ve enkaz kalıntılarını da bertaraf ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca çalışma gerçekleştirilen adresler arasında; Sebze Meyve Hali, Doğukent ve Bayazıtlı mahallesi, Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi, Ali Ulvi Yetişen Bulvarı ile Sakarya Caddesi yer aldı. İş makineleriyle bulundukları yerden alınan moloz ve enkaz atıkları hafriyat alanına taşınarak görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçilirken; Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kent estetiğinin sağlanması noktasında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.

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