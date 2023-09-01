Kahramanmaraş'ta facia: Cinnet getirip 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Olay, dün gece Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getiren O.K., evde bulunan M.K., S.Ö. ve K.Ö'yü ağır yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 şahsı hastaneye kaldırıldı. Cinnet getiren ve daha sonra silahla kendini vuran O.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.K. ve S.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ağır yaralanan K.Ö'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.