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Kahramanmaraş'ta facia: Cinnet getirip 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ta cinnet getiren bir kişi 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

IHA1 Eylül 2023 Cuma 12:13 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta facia: Cinnet getirip 2 kişiyi öldürüp intihar etti
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Olay, dün gece Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getiren O.K., evde bulunan M.K., S.Ö. ve K.Ö'yü ağır yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 şahsı hastaneye kaldırıldı. Cinnet getiren ve daha sonra silahla kendini vuran O.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.K. ve S.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ağır yaralanan K.Ö'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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