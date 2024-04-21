İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2024 Pazar / 13 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Güncel

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

AA21 Nisan 2024 Pazar 23:26 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
ABONE OL

Kırmakaya Mahallesi'nde iddiaya göre iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Kavga sırasında av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 55 yaşındaki Esme G. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 12 yaşındaki A.G'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 11 şüpheliyi gözaltına aldı, kavgada kullanıldığı belirlenen 4 av tüfeğini ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Çete Gökkaya, Halil Gökkaya, Harun Karabulut, Paşa Karabulut ve Sinan Gökkaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.