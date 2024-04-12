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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

IHA12 Nisan 2024 Cuma 07:07 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
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Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. D.K. adlı şahıs aracıyla bir kıraathanenin önüne gelerek silahıyla ateş açtı. Henüz sebebi bilinmeyen saldırının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı neticesinde kıraathane işletmecisi Şevket Kalaycı (66) hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kıraathanenin önüne aracıyla gelerek ateş açan D.K. ise saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polis ekiplerinin şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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