İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2024 Çarşamba / 7 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1231
  • EURO
    32,7543
  • ALTIN
    1957.63
  • BIST100
    8032.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahreden gerçek! 9 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu
Güncel

Kahreden gerçek! 9 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen; 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada, otobüsün tünel giriş çıkış kurallarına göre 3 katı hızlı olduğunu bildirdi.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 08:08 - Güncelleme:
Kahreden gerçek! 9 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından, kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Kaza sonrası Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirilen verilerin hızla incelendiği, söz konusu veriler doğrultusunda 48 koltuk taşıma kapasitesine sahip otobüste 38 yolcunun seyahat ettiği, yönetmelik gereğince bulunması gereken şoför ve görevlinin olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kazanın meydana geldiği tünel, 2017 Mart ayında taşıt trafiğine açılmıştır. Yaklaşık 6 yıldır hizmet veren ve her yıl ortalama 12 milyon araç geçişi olan bu mevkide bugüne kadar herhangi bir ölümlü kaza yaşanmamıştır.

Ancak kazanın meydana geldiği 1124 metre uzunluğundaki Sarıyar-2 Tüneli çıkışında söz konusu aracın tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiği, görüntülerle belirlenmiştir. Maalesef sürücünün bu yöndeki trafik işaret ve işaretçilerine uymadığı tespit edilmiştir."

Açıklamada, bir anlık dikkatsizliğin büyük kayıplara sebep olduğunun görüldüğü bu kaza gibi acı verici olayların bir daha yaşanmaması için tüm sürücülerden trafik kurallarına harfiyen uymaları, uyarıcı trafik işaret ve işaretçi levhalarına dikkat etmeleri istendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.