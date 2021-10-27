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Kahreden olay! Düğününe 5 gün kala beyin kanaması geçirdi

Kayseri'de Mert Savcı (25) ile dünyaevine girmeye hazırlanan Dilan Tarı (24), düğününe 5 gün kala geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Tarı'nın cenazesi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verilecek.

DHA27 Ekim 2021 Çarşamba 14:48 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:48
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Ziya Gökalp Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturan Dilan Tarı, 22 Ekim'de rahatsızlanarak bayıldı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Tarı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım servisinde 4 gün yaşam mücadelesini veren Tarı, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tarı'nın, nişanlısı Mert Savcı ile düğününe 5 gün kaldığı öğrenildi.

Genç çiftin 31 Ekim'de gerçekleştirilecek düğün davetiyesindeki, 'Hazırlıkları uzun süren filmimiz sonunda tamamlandı. Birlikte izlemeye ne dersiniz?' ifadesi dikkat çekti.

Tarı'nın cenazesi, bugün memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verilecek.

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