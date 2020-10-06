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Kahreden olay! Mesai dönüşü 7 aylık hamile eşinin cesediyle karşılaştı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

IHA06 Ekim 2020 Salı 16:24 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 16:24
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Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Kanal Boyu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında ikamet eden Ö.F.D., sabah saatlerinde çalıştığı iş yerinden çıkarak evine döndü.

Ö.F.D., iş dönüşü geldiği evinde 7 aylık hamile olan eşi Sena D’nin (23) yerde cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Sena D’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Sena D’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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