İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2022 Cuma / 23 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7345
  • EURO
    18,1539
  • ALTIN
    986.236
  • BIST100
    2503.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahreden ölüm! Düşen oltasını almaya girdiği baraj gölünde boğuldu
Güncel

Kahreden ölüm! Düşen oltasını almaya girdiği baraj gölünde boğuldu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Türkçe öğretmeni Mehmet Rüştü Vural (42), balık tutarken düşürdüğü oltasını almaya girdiği baraj gölünde boğuldu.

DHA22 Temmuz 2022 Cuma 17:25 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacalar köyü yakınlarındaki Karacalar Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden Kadıburhaneddin İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Mehmet Rüştü Vural, oltasını suya düşürdü. Elbiselerini çıkarıp oltayı almak için suya giren Vural, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıçları kısa süreli aramayla Vural'ın cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından Mehmet Rüştü Vural'ın cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.