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KAIHLMUN’19 başladı

Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı 28 Şubat 2019 tarihinde “Uygarlık Tarihi; Düşüş ve Yükseliş” teması altında başladı.

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Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından kurulan KAIHLMUN Kulübü önderliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve “Uygarlık Tarihi: Düşüş ve Yükseliş” ana teması altında işlenecek olan KAIHLMUN’19 Uluslararası Model Birleşmiş Milletler konferansı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Şehit Mustafa Yaman Konferans Salonunda yapılan açılış töreniyle başladı. Törene Kartal Kaymakamı Abdullah DEMİR, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, okul müdürleri, misafirler, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

KAIHLMUN’19 teması, “Uygarlık Tarihi; Düşüş ve Yükseliş”, konulu videoyla başlayan program, Prof.Dr. Atilla Arkan’ın Medeniyet ve İslam hakkındaki konuşmasıyla devam etti. Ardından 11. sınıf öğrencisi olan Genel Direktör (Organizasyon Başkanı) Mehmet Enes Onuş, hazırlanma sürecinden bahsederek, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Programın Genel Sekreteri 11. sınıf öğrencisi Mehmet Fatih İzgi ise dünyadaki problemlere değindi ve bu bağlamda konferans teması ile komite gündem maddelerini açıkladı. Okul Müdürü Mithat Tekçam ise 3 dilde, 8 komite ile böyle bir organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz diyerek katılımcılara, destek veren kurumlara ayrıca emek veren öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Bu yıl KAIHLMUN’19’da “Uygarlık Tarihi; Düşüş ve Yükseliş” teması dâhilinde katılımcılar; medeniyetler tarihinde meydana gelen kırılma noktalarının ve olayların geçmiş, günümüz ve gelecekteki dünya siyaseti üzerinde etkilerini ve buna ek olarak bu süreçte yaşanan siyasi dalgalanmaları bütün detaylarıyla ele alacaklardır. Temsil edecekleri ülkeler ve önemli şahsiyetler için önceden hazırlanmış olan öğrenciler, izleyecekleri politikalarla ülkeler arası diplomatik bağların özgün ve gerçekçi biçimde analizini yapacaklar ve stratejik çözüm önerileri getirecekler.

KAIHLMUN’19’da Yer Alacak Komite Başlıkları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı

Bilim ve Teknoloji Evrensel Komisyonu

Paris Antlaşması 1951

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Ortak Kriz Komitesi

Meclisi Vükela

Arap Birliği

Katılımcıların objektif bir politika anlayışına sahip olmalarını hedefleyen KAIHLMUN’19, ulusal ve uluslararası camiadan 500’ü aşkın katılımcıyı ağırlıyor. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen iki günün ardından konferans İstanbul Medeniyet Üniversitesi Cevizli Kampüsü’nde devam edecek.

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