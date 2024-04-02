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Kaldırıma çarparak takla atan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaldırıma çarparak takla atan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA2 Nisan 2024 Salı 07:19 - Güncelleme:
Kaldırıma çarparak takla atan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
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İsmetpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde Ferhat Poyraz yönetimindeki 01 AON 712 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazada takla atan motosikletin sürücüsü Ferhat Poyraz ile motosiklette bulunan Ali Algün savrularak kaldırıma düştü.

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Poyraz ve Algün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alarak kaza yerine giden ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

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