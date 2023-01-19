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Kaldırma çarparak takla attı: 1 yaralı

Sinop'ta kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 15:00 - Güncelleme:
Kaldırma çarparak takla attı: 1 yaralı
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Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.G. hakimiyetindeki 16 ARJ 428 plakalı otomobil, Belediye Başkanlığı binası bölgesine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan kaldırıma çaparak takla atarak sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 50 metre ters şekilde sürüklenen otomobilde bulunan şoför yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ters dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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