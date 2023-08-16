Kalıcı deprem konutlarının cephe boyasına başlandı

6 Şubat depreminde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği binlerce yapının ise yıkıldığı Adıyaman'da, Emlak Konut ve TOKİ tarafından yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarının tamamlanarak bir an önce hak sahibi olan depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde yapılan konutlar hızla yükseliyor. Konutlar etaplar halinde sürüyor.

Adıyaman Merkez Örenli Mevkiinde yapımı devam eden 4 etaplık 3 bin 34 dairelik kalıcı deprem konutlarının birçoğunda kaba inşaat çalışmaları tamamlanarak ince işçiliğe geçildi. Dış yalıtımı tamamlanan 3 binanın dış cephe boyası yapılmaya başlandı. Renklenmeye başlayan kalıcı deprem konutlarının bir an önce bitirilerek hak sahibi depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor. Her biri zemin +4 veya zemin +3 kat olarak ayarlanan bloklarda bulunan daireler bürüt 105 metrekare olarak yapılıyor.