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Kalıcı deprem konutlarının cephe boyasına başlandı

6 Şubat'taki depremden etkilenen Adıyaman'da TOKİ tarafından temeli atılan 3 bin 34 konutun bazılarında dış cephe boyasına başlandı.

IHA16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:51 - Güncelleme:
Kalıcı deprem konutlarının cephe boyasına başlandı
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6 Şubat depreminde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği binlerce yapının ise yıkıldığı Adıyaman'da, Emlak Konut ve TOKİ tarafından yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarının tamamlanarak bir an önce hak sahibi olan depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde yapılan konutlar hızla yükseliyor. Konutlar etaplar halinde sürüyor.

Adıyaman Merkez Örenli Mevkiinde yapımı devam eden 4 etaplık 3 bin 34 dairelik kalıcı deprem konutlarının birçoğunda kaba inşaat çalışmaları tamamlanarak ince işçiliğe geçildi. Dış yalıtımı tamamlanan 3 binanın dış cephe boyası yapılmaya başlandı. Renklenmeye başlayan kalıcı deprem konutlarının bir an önce bitirilerek hak sahibi depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor. Her biri zemin +4 veya zemin +3 kat olarak ayarlanan bloklarda bulunan daireler bürüt 105 metrekare olarak yapılıyor.

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