27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1361
  • 6,8501
  • 251.844
  • 84.442
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erik çekirdeği dayağına 15.5 yıla kadar hapis istemi

Tuzla'da  28 Nisan 2019 tarihinde 12 yaşındaki M.Y.K.'nın aracına attığı erik çekirdeğini taş zannederek darp eden sürücü Ufuk Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.  Ufuk Ö. hakkında, 'Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Çocuğun basit yaralanması' suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ORMANLIK ALANA GÖTÜRÜLMEYE ÇALIŞILMIŞ
 
Bu iddia ile 2 Mayıs 2019 tarihinde tutuklanan Ufuk Ö. hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 yaşındaki M.Y.K.'nın babası ile adliyeye gelerek sanıktan şikayetçi olduğu hatırlatıldı. İddianamede, M.Y.K.'nın, şikayetinde, arkadaşları ile erik topladığını, çekirdeklerini yola doğru attıklarını, sonradan adını öğrendiği şüphelinin üzerine gelerek kendisini darp etmeye başladığını, kendisini ormanlık alana doğru götürmeye çalıştığını, ormanlık alana girerken bir kadının şüpheliye, 'ne yapıyorsun, polise haber vereceğim' demesi üzerine serbest bırakıldığını söylediği belirtildi. 
 
ARACINA TAŞ ATTIKLARINI İDDİA ETTİ
 
Şikayet üzerine incelenen kamera kaydı ile şüphelinin kullandığı aracın tespit edildiği hatırlatılan iddianamede, şüphelinin ifadesinde, olay yerinde kırmızı ışıkta durduğu sırada çocukların aracına taş attığını, çocuklardan birini yakaladığını, bir anlık sinirle vurduğunu, arkadaşlarının ormanlık alanda olabileceğini söylemesi üzerine oraya doğru giderken bir bayanın hakaret ederek bağırması üzerine çocuğu bıraktığını, yaptıklarından dolayı da pişmanlık duyduğunu söylediği anlatıldı. 
 
ÇOCUĞUN ORMANLIK ALANA GÖTÜRÜLMESİNİ ÖNLEYEN KADIN TANIKLIK YAPTI
 
İddianamede, M.Y.K.'yı ormanlık alana götüren Ufuk Ö.'ye bağırarak çocuğu elinden alarak ailesine teslim eden G.Y. isimli kadının ifadesine de yer verildi. Ufuk Ö.'nün çocuğa, "bak sana daha neler yapacağım" dediğini duyduğunu söyleyen G.Y., güvenlik görevlilerinden çocuğun adamın elinden alınmasını istediği, bunun olmaması üzerine peşinden giderek polis çağıracağını söylemesi üzerine çocuğun serbest kaldığını söylediği belirtildi. 
 
15.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK
 
Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre çocuğun basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak çocuğu kasten yaralamak" ve "cebir ve hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
 
SUÇ İŞLEMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ
 
Şüpheli Ufuk Ö.'ye ait UYAP kaydı incelendiğinde şüphelinin suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği kaydedilen iddianamede, bu gerekçe ile şüphelinin alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği 67. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. 
 
NE OLMUŞTU?
 
Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde 29 Nisan 2019 tarihinde arkadaşları ile çekirdek yiyen M.Y.K., aracına erik çekirdeği attığı gerekçesi ile şüpheli Ufuk Ö. tarafından darp edilmişti. 
 
Şikayet üzerine gözaltına alınan Ufuk Ö., mahkeme tarafından elektronik kelepçe ile ev hapsine alınarak serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış, 2 Mayıs 2019 tarihinde de tutuklanmıştı. 

Kemal Sunal´ın filmi Rusya´da gerçek oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakkari için harekete geçildi: Burayı 15 yıldır araştırıyoruz

Hakkari için harekete geçildi: Burayı 15 yıldır araştırıyoruz

Ertuğrul Gazi gerçekte nasıl öldü? Ertuğrul Gazi Kimdir?

Ertuğrul Gazi gerçekte nasıl öldü? Ertuğrul Gazi Kimdir?

"Alka" başarıyla imha etti

'Alka' başarıyla imha etti

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

4 adet T-50 tipi savaş uçaklarını teslim aldılar

4 adet T-50 tipi savaş uçaklarını teslim aldılar

'Yerli otomobil' için tarih belli oldu

'Yerli otomobil' için tarih belli oldu

150 yıllık hayal projede sona doğru

150 yıllık hayal projede sona doğru

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında hapis istemi

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında hapis istemi
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

James Bond'un kırdığı çatı onarıldı

James Bond'un kırdığı çatı onarıldı

Ertuğrul Gazi gerçekte nasıl öldü? Ertuğrul Gazi Kimdir?

Ertuğrul Gazi gerçekte nasıl öldü? Ertuğrul Gazi Kimdir?

Turabi ABD'de de şampiyon oldu!

Turabi ABD'de de şampiyon oldu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA