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Başkan Erdoğan'ın görüşme talebini reddettiği Bolton, Türkiye'den ayrılıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'la yaptığı görüşme sonrası Türkiye'den alelacele ayrılma kararı aldı. Beyaz Saray muhabirlerinden Jacobs, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bolton’la görüşmeyi reddettiğini duyurdu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği 2 saat 10 dakikalık görüşmenin ardından alelacele Türkiye'den ayrılma kararı aldı.
 
Bloomberg kanalının Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la görüşmeyi reddettiğini söyledi.
 
Bolton ve Kalın'ın görüşmeleri sonrası AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolton'un İsrail'de sarf ettiği sözlere sert tepki göstererek, "Bu cümleleri yutmamız mümkün değil. Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır." demişti.
 
Grup toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bolton'ın muhattabı İbrahim Kalın'dır.'' diyerek Jacobs'un iddialarını doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.
 
Dikkat çeken kare
 
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un, İbrahim Kalın'la görüşme sırasında çekilen fotoğraflar Bolton'un Türkiye karşısındaki tavrını özetledi.
 
İsrail'de Türkiye'ye karşı "aslan" kesilen Bolton'ın İbrahim Kalın karşısındaki duruşu dikkat çekti.

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