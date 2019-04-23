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Kalp krizi geçiren kişiyi güvenlik görevlisi hayata döndürdü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kalp krizi geçiren kişiyi, özel güvenlik görevlisi ilk yardım müdahalesinde bulunarak hayata döndürdü.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kalp krizi geçiren kişiye, sağlık ekibi gelinceye kadar özel güvenlik görevlisi ilk yardım müdahalesinde bulundu - Duran kalbi yeniden çalıştırılan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kışla Parkı'nda boş şişe toplayan 63 yaşındaki Ali Dural, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Dural'ı yerde gören bir özel güvenlik görevlisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdikten sonra koşarak olay yerine geldi. Güvenlik görevlisi, kalp krizi geçiren kişiye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

Parka ulaşan sağlık ekibi, ambulansa alınan ve kalbinin durduğu belirlenen Dural'a yaklaşık 45 dakika müdahalede bulundu. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Dural, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dural'ın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

"SUNİ TENEFFÜS YAPTIM, İSTİFTA EDİNCE YAN YATIRDIM"

İsmini açıklamayan özel güvenlik görevlisi, evinin karşısında yol kenarında birisinin yere düştüğünü söyledi.

İlk yardım eğitimi aldığı için koşarak olay yerine gittiğini anlatan güvenlik görevlisi, "Yaşlı adamın ellerinin morarmaya başladığını gördüm. Hareketsiz yatan kişinin kalp krizi geçiriyor olabileceğini değerlendirdim. Suni teneffüs yaptım. İstifra edince de yan yatırdım. O sırada ambulans geldi. Umarım sağlığına kavuşur." dedi. 

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