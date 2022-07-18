Kalp krizinden hayatını kaybeden polis için tören

İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Murat Soytürk, dün yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan evli 2 çocuk babası Soytürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soytürk için görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile Soytürk'ün meslektaşları ve yakınları katıldı. Tören, Murat Soytürk'ün özgeçmişinin ve duaların okunmasıyla sona erdi. Soytürk, toprağa verilmek üzere Sivas'ın Gemerek ilçesine uğurlandı.