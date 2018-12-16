Drift yapan 2 araca 10 bin lira ceza

Edinilen bilgiye göre, önceki gece Isparta Gökçay Mesireliği’nde drift yaparken şehir polis kameralarına takılan driftçilere rekor ceza yazıldı.

Kentte kar yağışının başladığı dakikalarda mesirelik alana giden sürücüler Huzurevi’nin alt kısmında drift yapmaya başladı.

Emniyetin kameralarına yakalanan M.K. ve İ.F.A.’nın kullandığı 2 araç asayiş ve trafik ekipleri tarafından durduruldu. Araç sürücülerine 5 bin 10’ar lira olmak üzere toplam 10 bin 20 lira idari para cezası tatbik edildi. Diğer yandan, söz konusu sürücülerin ehliyetlerine 60’ar gün el konulurken, araçları da 60’ar gün trafikten men edildi.