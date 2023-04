MİT, Suriye'nin kuzeyinde çok kritik bir operasyona daha imza attı. Ana omurgasını PKK/YPG'nin oluşturduğu SGD'nin saha sorumlusu Baran kod adlı terörist ile şoförünün içinde bulunduğu araç, Nusaybin'in tam karşısındaki Kamışlı'da SİHA ile vuruldu; iki terörist etkisiz hale getirildi. Sivil arazi aracının güzergahının uydu üzerinden an be an takip edildiği de öğrenildi.