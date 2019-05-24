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Kamudan ihraç edilen KHK’lıların sandıklarda nasıl görevlendirildiği ortaya çıktı

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerini iptal gerekçesinde terör iltisakı nedeniyle kamudan ihraç edilen KHK’lıların sandıklara nasıl sızdığı tek tek açıklandı.

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AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yaptığı itirazın ardından YSK bir karar alarak İlçe Seçim Kurulları’ndan iddialarla ilgili cevap istemişti.
 
TERÖR İLTİSAKINA VURGU
 
Yeni Şafak'ın haberine göre; İlçe Seçim Kurulları ise kısıtlı/hükümlü seçmenler, sandık kurulları ve sayım döküm cetvelleri ile ilgili rapor hazırlayarak YSK’ya göndermişti. O raporların tümü gerekçeli kararda kamuoyuyla paylaşıldı. Cevaplarda en dikkat çekici bölüm ‘terör iltisakı’ nedeniyle kamudan ihraç edilen KHK’lıların sandıklarda nasıl görevlendirildiği anlatıldı.
 
KHK’LILAR BİLEREK GÖREV İSTEDİ
 
İlçe seçim kurullarının iddiasına göre KHK’lılar seçimlerden önce başvuru yaptı. Esenler’de 2. İlçe Seçim Kurulu bölgesinde KHK’lı A.E’ye sandık başkanlığı görevi verildi. İlçe seçim kurulundan gönderilen resmi yazıda A.E.'nin müracaatının olduğu, daha evvelki seçimlerde sandık kurulu başkanlığı yaptığı bu nedenden dolayı kendisine görev verildiği iddia edildi. Esenyurt’ta ise ilçe seçim kurulu KHK’lı L.Ü. için ilginç bir gerekçe sundu. Kurul memur üye bulamadığını, KHK’lı L.Ü.’nün kurul üyeliği için başvuru yaptığını bu nedenle de görev verildiğini beyan etti.
 
RESMEN SAHTECİLİK SUÇU İŞLENDİ
 
Kartal’da ise tam bir sahtecilik yaşandı. Resmi yazıya göre Atalar Mahallesi 1055 nolu sandıkta sandık kurulu başkanı olarak görev yapan T.B. da görev almak için bizzat kendisi başvurdu. Ancak adı geçen dilekçesinde Maliye Bakanlığına ait görev kimlik belgesi beyan etti. Söz konusu mahallede görevlendirilen bir kişi mazeret bildirinde kurul tarafından görevlendirilme yapıldı. Yapılan incelemede T.B.’nin hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olduğu, memurluk görevinin kanun gereğince sona erdiği ortaya çıktı.
 
ESKİ KİMLİK BELGESİNİ GÖSTERDİ
 
Pendik’te de benzer bir durum yaşandı. KHK’lı R.Ö’nün Pendik 3. İlçe Seçim Kurulu’na görevden atılmadan önce kullandığı ıslak imzalı kurum kimlik kartı ile başvurdu. Kurul daha önceki seçimlerde de görev aldığı için R.Ö.’yü araştırmadan sandık kuruluna atadı. Sultanbeyli’de KHK’lı A.E.’nin de bizzat başvurak görev istediği iddia edildi. Bahçelievler’de görevlendirilen KHK’lı C.M.’nin isminin ise kaymakamlık tarafından gönderilen listeye yer aldığı dile getirildi.

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