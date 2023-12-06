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Güncel

Kamuya 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı.

IHA6 Aralık 2023 Çarşamba 12:53 - Güncelleme:
Kamuya 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması bugün bakanlık binasında noter huzurunda gerçekleştirilen törenle yapıldı. Tören öncesinde açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazi, gazi yakınları ve şehitlerin emanetlerine sahip çıktıklarını belirterek, "Onların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için elimizden gelen her türlü desteği yapmaya çalışıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması bizim önceliğimiz oldu. Bu anlamda ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek görevlerimizin başında yer alıyor" dedi.

"AK PARTİ HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE KAMUDA 43 BİNİN ÜZERİNDE ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI İSTİHDAM EDİLDİ"

Bakan Göktaş, şehit, gazi ve gazi yakınlarına sağladıkları haklardan en önemlisinin istihdam imkanı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"2002 yılına kadar yalnızca terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerimizin yakınlarına bir ve gazilerimize bir istihdam hakkı sağlamaktayken, 2012 yılı itibarıyla terörle mücadelede şehit olanların yakınlarına tanınan istihdam hakkını ikiye çıkardık. 2013 yılında yaptığımız düzenlemeyle vazife ve harp malullüğü kapsamındaki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensubu güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara ise bir istihdam hakkı sağladık. Hiçbir istihdam hakkı bulunmayan diğer kamu kurumlarındaki vazife malulleri ile terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelen sivil vatandaşlara ise bir istihdam hakkı tanıdık. Bugüne kadar kamuda toplam 48 bin 819 şehit yakını, gazi ve gazi yakını istihdam edildi. Bu sayının yaklaşık 43 bini 2002'den sonra AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirilen atamalardır. Bugün yapacağımız 491 atama ile de kamuda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istihdamı toplamda 49 bin 310'a ulaşmış olacak."

Vatandaşlar, atama sonuçlarını saat 18.00'den itibaren https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • kamu
  • atama

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