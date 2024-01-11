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Kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı

Kayseri'de bir kamyonun seyir halindeyken devrilmesi sebebiyle, Kayseri-Niğde kara yolu trafiğe kapandı. Ulaşım yaklaşık 2 saattir alternatif yoldan sağlanıyor.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 01:34 - Güncelleme:
Kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir kamyonun devrilmesi nedeniyle Kayseri-Niğde kara yolunda ulaşım bir süredir alternatif yoldan sağlanıyor.

M.K. yönetimindeki 01 COJ 61 plakalı market ürünleri yüklü kamyon, Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle Kayseri-Niğde kara yolu trafiğe kapandı.

Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürerken, trafik yaklaşık 2 saattir alternatif yoldan sağlanıyor.

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