Adıyaman'da kamyon ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Adıyaman’da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Hikmet idaresindeki 02 AAC 313 plakalı kamyon ile Osman Yalçın idaresindeki 44 NK 030 plakalı otomobil ile 3. Çevre Yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Osman Yalçın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.