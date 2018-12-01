Kamyon şasesinde yaklaşık 40 kilogram eroin yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisinde oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurulan C.B'nin kullandığı 23 HL 122 plakalı kamyonda arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın kullanıldığı aramada, aracın şasesine 88 paket halinde gizlenmiş 39 kilo 960 gram eroin bulundu.

Sürücü C.B, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.