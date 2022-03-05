Kamyona arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Balıkesir-Bursa kara yolu Karacabey ilçesi Karakoca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sezgin Arslan yönetimindeki 16 ALC 738 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Mustafa V. yönetimindeki 34 EUF 255 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü Arslan yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan Arslan'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sezgin Arslan'ın cenazesi, incelemenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mustafa V. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.