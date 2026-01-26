İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2026 Pazartesi / 8 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3808
  • EURO
    51,4893
  • ALTIN
    7090.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kamyonet devrildi! Sürücü ile kasadaki inşaat işçisi hayatını kaybetti
Güncel

Kamyonet devrildi! Sürücü ile kasadaki inşaat işçisi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 12:14 - Güncelleme:
Kamyonet devrildi! Sürücü ile kasadaki inşaat işçisi hayatını kaybetti
ABONE OL

Harun B'nin (56) kullandığı 35 HVP 82 plakalı kamyonet, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Altınoluk Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Harun B. ile kamyonetin kasasında bulunan inşaat işçisi Aynur H'nin (21) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Fatih A. (33) ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatih A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Aydınlatma direğine çarparak takla attı: 7 aylık Ece bebek can verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.