İzmir'de acı olay! Dün doğum yapan kadın kazada hayatını kaybetti

Konaklı Mahallesi'nde Suriye uyruklu sürücü İsmail M. (32) yönetimindeki 50 MA 1344 plakalı otomobille, Hulisi P. idaresindeki 35 HP 140 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobildeki Suriye uyruklu Emira H'nin (32) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 5 aylık bebek Ömer M, Seher S. (29), İsra V. (22), Nasurlah S. (23), Merve M. (3), Kasvara S. (3) ve Linda S. (2) yaralandı.

Durumu ağır olan yaralılardan 5 aylık bebek Ömer M. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, otomobil sürücüsü İsmail M. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesi ve Tire Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Hulisi P, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazada ölen Emira H'nin kazadan bir gün önce doğum yaptığı ve bir kız çocuğu dünyaya getirdiği, Suriyeli annenin ismini koymadığı bebeğini bir akrabasına bıraktığı öğrenildi.