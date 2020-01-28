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Kamyonet takla attı: 2 yaralı

Bartın’da yoldan çıkarak takla atan kamyonetteki iki kişi yaralandı.

IHA28.01.2020  17:14 - Güncelleme: 28.01.2020  17:14

Kaza, Bartın-Karabük yolunda meydana geldi. 67 AAP 791 plakalı kamyoneti ile Karabük’ten Bartın istikametine doğru ilerleyen Onur C. (35) Yenihan mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak taklalar atan kamyonette Onur C. Ve araçta bulunan S.C. (34) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İki yıldır çektiği şiddetli baş ağrısından 6 saatlik operasyonla kurtuldu

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