İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2023 Perşembe / 21 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5595
  • EURO
    29,0704
  • ALTIN
    1612.48
  • BIST100
    8284.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı

Yalova'da İstanbul-İzmir otobanında kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 15:18 - Güncelleme:
Kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesi sınırları içinde meydana gelen kazada, Hakan Alkan idaresindeki 59 ZR 654 plakalı kamyonete kendisi gibi Bursa istikametinde ilerleyen 41 AJY 966 plakalı tırın sağ arkada römorkundan çarptı. Kazada kamyonette bulunan yarlılar Hakan Alkan (44) ve Mehmet Burhan Anbar (44) olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.