Kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesi sınırları içinde meydana gelen kazada, Hakan Alkan idaresindeki 59 ZR 654 plakalı kamyonete kendisi gibi Bursa istikametinde ilerleyen 41 AJY 966 plakalı tırın sağ arkada römorkundan çarptı. Kazada kamyonette bulunan yarlılar Hakan Alkan (44) ve Mehmet Burhan Anbar (44) olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.