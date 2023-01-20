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Kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Osmaniye'de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 16:42 - Güncelleme:
Kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
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Kaza, Osmaniye-Gaziantep oto yolu gişeler yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aynı istikamette seyreden Mahsen Kılıç idaresindeki 27 U 0638 plakalı kamyonet ile A.Ç. idaresindeki 80 ABV 398 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Kılıç hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kılıç'ın cenazesi morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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