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Adana'da bir kamyonetten 45 bin lirayı aracın camını kırarak çaldılar

Adana'da bankadan 57 bin lira çekip 12 bin lira borcunu ödemek için kamyonetinden inen bir kişinin 45 bin lirasını, aracın camını kırarak çaldılar.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir bankadan 57 bin lira para çeken Suriyeli Ammar Dadikhi, 31 AAL 758 plakalı kamyonetle Vedat Dalokay Hal Kompleksine geldi.
 
45 bin lirayı kamyonette bırakan Dadikhi, 12 bin lirayı yanına alarak borcunu ödemek için sebze aldığı iş yerine girdi. Dadikhi, döndüğünde kamyonetinin camının kırılarak parasının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Polis, incelediği güvenlik kameralarından, şüphelilerin bankadan beri takip ettiği Dadikhi'nin iş yerine girmesinin ardından kamyonetten parayı çaldığını ve bir otomobille olay yerinden kaçtığını belirledi.
 
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, zanlıların kaçtığı otomobilin plakasının ikiz plaka olduğu da öğrenildi.

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