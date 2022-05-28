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Kamyonetle çarpışan motosikletin 37 yaşındaki sürücüsü hayatını kabetti

Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Moldova asıllı Türk vatandaşı Cenk Sırbo (37), hayatını kaybetti.

DHA28 Mayıs 2022 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
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Kaza, öğle saatlerinde Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi Beşgöz Caddesi'nde meydana geldi. Moldova asıllı Türk vatandaşı Cenk Sırbo'nun kullandığı 31 AER 458 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Ömer U. yönetimindeki 07 AVZ 415 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, kasklı motosiklet sürücüsü Cenk Sırbo yaşamını yitirdi. Cenk Sırbo'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Ömer U. ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Bu arada, kaza sırasında yola dağılan motosiklet parçalarını polisler kürekle temizledi.

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