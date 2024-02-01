Kamyonlarla kar taşıyorlar

Erciş'te etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede yollarda ve caddelerde biriken karlar ise belediye ekiplerince temizleniyor. Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını sürdüren Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklardaki karları kepçe ve greyderlerle toplayarak kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

BİTLİS'TE KAMYONLAR KAR TAŞINIYOR

Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, şehir merkezinin dar sokaklarında toplanan kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Belediye ekipleri gerek iş makinesi gerekse insan gücüyle karla mücadelesini geceli gündüzlü sürdürüyor. İş makineleri cadde ve sokakları kardan temizlerken, iş makinelerinin giremediği merdiven ve ara sokaklar ise insan gücüyle küreklerle temizleniyor. Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı Bitlis'te, kent merkezindeki dar sokaklardan toplanan kar yığınları, kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkarılıyor. Bitlis merkezde bulunan Yeni Çarşı içinde belediye ekipleri tarafından kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Çalışmalar hakkında konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bugüne kadar yaklaşık 3 bin kamyon karın taşındığını ve karla mücadelede şimdiye kadar 100 bin litre yakıt harcandığını söyledi. Tanğlay, "Karla mücadele çalışmamız devam ediyor. Kış aylarının başladığı günden bugüne kadar 3 metre 20 santimetre Bitlis'imize kar düştü. Şu an yerde 2 metreye yakın kar mevcut. Bunu da araçlarımızla taşımaya çalışıyoruz. Bu hizmeti 40 araç ve 80 personelle yapmaktayız. Toplamda 85 kilometre yol ağımızda kar temizleme çalışması yapıyoruz. Buzlanmalar için tuzlama ekibimiz çalışma yapıyor. Yine aynı şekilde bugün yeni iş merkezimizde kar çalışması var. Günlük 150-200 kamyon civarında kar taşıyoruz. Çok zahmetli bir iş. Bu 85 kilometrenin içerisinde okul bahçeleri, otoparklar, site içleri yok. Bugüne kadar da 100 bin litre akaryakıt kullandık. Tabii vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almaları ve ulaşımda sıkıntı yaşamaması için 7 gün 24 saat esasında çalışıyoruz. Buradan tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.