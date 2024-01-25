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Kan donduran cinayet! Mezarlıkta kurşunlanmış ceset bulundu

Kastamonu'da mezarlıkta başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Cinayetin ardından Karabük istikametine kaçtıkları belirlenen 2'si kadın 5 şüpheli Karabük'te yakalandı.

İHA25 Ocak 2024 Perşembe 02:33 - Güncelleme:
Kan donduran cinayet! Mezarlıkta kurşunlanmış ceset bulundu
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Kastamonu il merkezi Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Mezarlığı'nda, yerde yatar vaziyette bir erkek ile karşılaşan vatandaşlar, şahsın alkollü olduğunu düşünerek durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alkollü olduğu düşünülen şahsın başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine intikal eden Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerde bulundu.

Bölgede boş kovan arayan polis ekipleri bulunan şahsın Tolga B. olduğunu tespit etti.

Mezarlığa atıldığı değerlendirilen Tolga B.'nin faillerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KAÇIŞLARI 100 KİLOMETRE SÜRDÜ

Yaşanan cinayetin şüphelilerinin bulunduğu iki aracın bilgisinin Karabük Emniyet Müdürlüğüne verilmesi üzerine ekipler teyakkuza geçti.

Trafik ekipleri tarafından Yeşil Mahalle Sanayi Kavşağı'nda durdurulan öncü araç içindeki 2 kişi Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alınırken olayda kullanıldığı tahmin edilen bir adet silah da ele geçirildi.

Yapılan uygulama kapsamında 37 AAE 555 plakalı araç ise Karabük - Kastamonu Karayolu Bostanbükü Köyü Kavşağı'nda ekipler tarafından durdurularak içerisinde bulunan 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından İstanbul'a gittikleri tahmin edilen 5 şüphelinin kaçışları ise 100 kilometre sürdü.

2'si kadın 5 kişi Karabük Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken, otomobiller de çekici yardımı ile emniyete çekildi.

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