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Kanada'da 70 ''Özgürlük Konvoyu'' protestocusu gözaltına alındı

Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak kamyon şoförlerinin organize ettiği 'Özgürlük Konvoyu' protestolarında 70 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

AA19 Şubat 2022 Cumartesi 02:55 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 02:55
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Ottawa polisinin 3 haftadır devam eden protestolarda 70 eylemciyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yetkililer, çoğunlukla itaatsizlik suçlamalarıyla en az 70 kişinin tutuklandığını ve şehrin ana caddelerinden birini kapatanlar dahil yaklaşık iki düzine aracın çekildiğini söyledi.

Geçici Ottawa Polis Şefi Steve Bell, bir polis memurunun hafif şekilde yaralandığı olayla ilgili, "Polis sokaklarımızın kontrolünü ele geçirmek için ilerlemeye devam ediyor. Bu tamamlanana kadar gece gündüz çalışacağız." dedi.

Tutuklananlar arasında en az dört protesto liderinin de bulunduğu vurgulandı.

Ottawa polisi perşembe günü geç saatlerde iki önemli protesto liderinin tutuklanması sonrasında işgali sona erdirmek ve diğer protestocuların yardıma gelmelerini önlemek için şehir merkezinin çoğunu yabancılara kapatmıştı.

Kovid-19 kısıtlamalarına karşı çıkan ve 3 haftadır başkent Ottawa'yı felç eden "Özgürlük Konvoyu" protestolarıyla başa çıkabilmek için Kanada hükümeti hafta başında Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe sokmuştu.

Ülkede "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, kabul edildiği 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edilmişti.

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