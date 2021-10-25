İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2021 Pazartesi / 19 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7342
  • EURO
    11,3697
  • ALTIN
    563.108
  • BIST100
    1479.93
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kandil'den ''bittik'' itirafı! PKK'dan HDP'ye talimat
Güncel

Kandil'den ''bittik'' itirafı! PKK'dan HDP'ye talimat

Dağa katılımın düşmesi, HDP'nin Doğu ve Güneydoğu'da etkisini kaybetmesi Kandil'i panikletti. PKK elebaşlarının HDP'ye gönderdiği talimat mektubunda, cezaevinden çıkan örgüt mensuplarının dağa gönderilmesi isteniyor.

Yeni Şafak25 Ekim 2021 Pazartesi 08:33 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 08:33
ABONE OL

Kandil'in terör örgütünün şehir yapılanması ve HDP'ye gönderdiği mektupta, cezaevinde kalıp çıkanların örgüte ulaştırılması ve PKK'nın yeni katılımlarla büyütülmesi istendi.

Terör örgütü PKK elebaşlarının Kandil'den HDP ve örgütün şehir yapılanmasına gönderdiği mektupta; CHP ve İYİ Parti ile yürütülen örtülü ittifaktan, sokakları karıştırma planlarına kadar bir dizi talimat yer alıyordu.

Yeni Şafak'ın detaylarını kamuoyu ile paylaştığı aynı mektupta, örgütteki panik havası da dikkat çekti.

"HAPİSTEN ÇIKANI DAĞA GÖNDERİN"

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

Zindandan çıkan arkadaşların hem örgüte ulaştırılması, hem de alanda gerekli düzenlemelerin yapılması, yeni katılımlarla PKK'nın büyütülmesi sağlanmalıdır. Zindandan çıkan arkadaşları (tahliye olan terör örgütü mensupları) karşılama ve ilgilenme sorunu oluyor. İdeolojik alan yönetiminin zindandan çıkan arkadaşların takibini yapması, arkadaşları örgüte ulaştıracak yol ve yöntemleri bulması gerekiyor. Biz dağ yolunu açmışız. Sağlık, yaş vb. durumu olmayanları bu tarafa çekmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Fakat dağa gelemeyen ya da gelmek istemeyenleri Avrupa'ya çıkarabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.