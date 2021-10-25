Yeni Şafak 25 Ekim 2021 Pazartesi 08:33 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 08:33

Kandil'in terör örgütünün şehir yapılanması ve HDP'ye gönderdiği mektupta, cezaevinde kalıp çıkanların örgüte ulaştırılması ve PKK'nın yeni katılımlarla büyütülmesi istendi.

Terör örgütü PKK elebaşlarının Kandil'den HDP ve örgütün şehir yapılanmasına gönderdiği mektupta; CHP ve İYİ Parti ile yürütülen örtülü ittifaktan, sokakları karıştırma planlarına kadar bir dizi talimat yer alıyordu.

Yeni Şafak'ın detaylarını kamuoyu ile paylaştığı aynı mektupta, örgütteki panik havası da dikkat çekti.

"HAPİSTEN ÇIKANI DAĞA GÖNDERİN"

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

Zindandan çıkan arkadaşların hem örgüte ulaştırılması, hem de alanda gerekli düzenlemelerin yapılması, yeni katılımlarla PKK'nın büyütülmesi sağlanmalıdır. Zindandan çıkan arkadaşları (tahliye olan terör örgütü mensupları) karşılama ve ilgilenme sorunu oluyor. İdeolojik alan yönetiminin zindandan çıkan arkadaşların takibini yapması, arkadaşları örgüte ulaştıracak yol ve yöntemleri bulması gerekiyor. Biz dağ yolunu açmışız. Sağlık, yaş vb. durumu olmayanları bu tarafa çekmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Fakat dağa gelemeyen ya da gelmek istemeyenleri Avrupa'ya çıkarabilirsiniz.