Kandil'e ilaç gönderen şebekeye operasyon

Alınan bilgiye göre, hasta olmayan kişilere pahalı kanser ilacı yazılması ya da hastalara ihtiyacından fazla ilaç reçete edilmesi yoluyla yurt dışına ilaç gönderildiğine ilişkin ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüphelileri 6 ay teknik ve fiziki takibe alan Mali Şube ekipleri, M.Ş. ve oğlu O.Ş. idaresindeki şebeke üyelerinin yasa dışı ilaç sevkini nasıl gerçekleştirdiğini tüm detayları ile tespit etti.

Gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, önceden belirlenen ev ve iş yerlerine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Operasyonda aralarında 6 eczane, 2 ecza deposu sahibi ile bir polis ve bir özel güvenlik görevlisinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Eczane ve depolarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan ilaç ve tıbbi malzemeye el konuldu. Ele geçirilen ve buz kalıpları arasında muhafaza edildiği görülen ilaçlar arasında kanser ve kan ilaçlarının ağırlıklı olduğu belirlendi.

Ekiplerin çalışması sonucu E-reçete sisteminde hastanın yazılan ilaç adedini görememesini fırsat bilen şebeke içinde yer alan eczacı kalfalarının hastane önlerinde irtibat kurdukları hastalara yardımcı olmak bahanesiyle kimlik bilgilerini aldıkları, daha sonra bu hastaların bilgisi dışında E-reçete üzerinden pahalı ilaçları ihtiyaçtan fazla sayıda yazdırdıkları ve ilaç kutularından sadece birini hastaya verdikleri, fazla kutuların ise şebekeye aktarıldığı ortaya çıkarıldı. Şebeke üyelerinin aynı yöntemi kimlik belgilerini ele geçirdiği ve hasta olmayan vatandaşlar üzerinden de uyguladığı tespit edildi.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda araştırmayı sürdüren ekipler, şebeke üyelerince elde edilen ilaçların Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'ın kuzeyine, Kandil'e gönderildiğini belirledi. Nakliye öncesinde ilaçların Ankara'da şebeke üyelerinin kontrolündeki soğuk hava depolarında tutulduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan teknik takip kapsamında şebeke üyelerinin kendi aralarında yaptığı telefon görüşmeleri de kayda alındı. Örgüt üyelerinin bu görüşmelerde yasa dışı olarak temin ettikleri ilaçlardan 'yolcu' olarak bahsettikleri belirlendi.

İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 18 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının haklarında 'sahte reçete soruşturması' kapsamında gözaltı kararı verdiği 10'u doktor 20 kişinin yakalanması için Mali Şube ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen ikinci dalga operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.