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Kanında granit taşı olduğu tespit edilen yolcu hayatını kaybetti!

Şehirler arası yolcu otobüsünde seyahat ederken Samsun'da fenalaşıp hayatını kaybeden Bilal Yiğit'in (56) ön otopsi raporunda kanında granit taşı maddesi tespit edildi. Bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Yiğit, Kayseri'de toprağa verildi.

DHA18 Nisan 2024 Perşembe 17:36 - Güncelleme:
Kanında granit taşı olduğu tespit edilen yolcu hayatını kaybetti!
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Almanya'dan emekli olduktan sonra Kayseri'ye yerleşen 3 çocuk babası Bilal Yiğit, yakınlarının iddiasına göre son dönemde girdiği bunalım sonucu şehirler arası yolcu otobüslerinde sürekli yolculuk etmeye başladı. Artvin'den Samsun'a giderken otobüste fenalaşan Yiğit, önce Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Bilal Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yiğit'in ön otopsi raporunda, kanında granit taşı olduğu tespit edildi. Granit taşını toz haline getirip sıvıya aldığı değerlendirilen Yiğit'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Kayseri'deki Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılınan Yiğit, Hasancık Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze sonrası Yiğit'in yakınları ile görüntü alan basın mensupları arasında arbede yaşandı.

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