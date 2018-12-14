Kanlıca Sahili’nde aracıyla denize düşen kadın böyle kurtarıldı
Kanlıca Sahili’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla denize düşen kadını iş yeri valesi kurtardı. Vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- İHA
Kanlıca Sahili’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, aracıyla denize uçtu. Kadın sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Bir iş yerinin valesi denize atlayarak genç kadını kıyıya çıkardı. Kıyıdaki vatandaşların uzattığı iple sudan çıkarılan kadın, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
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