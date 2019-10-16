''Kansere karşı farkındalık meşalesi yakalım''

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 80’den fazla ülkeden 350 civarında onkoloji uzmanının katıldığı ‘Dünya Kanser Liderleri Zirvesi’ gerçekleşti. Zirveye Ürdün Prensesi Uluslararası Kanser Savaş Örgütü Başkanı Dina Mired ve Emine Erdoğan, yanı sıra 80’den fazla ülkeden 350 onkoloji uzmanı katıldı. Bakan Birtanov, yaptığı konuşmada, böyle bir zirvenin Orta Asya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgelerinde ilk kez düzenlendiğini belirterek, toplantının kanserin erken evrelerde tespit edilmesi, kanser hastaları için kaliteli sağlık hizmetinin verilmesi gibi konular için çözümlerin ve ortak kararların alınmasının hedeflendiğini söyledi. Zirvenin ödül törenine katılan Emine Erdoğan, “Bugün buradan, kardeş şehir Nur Sultan’dan, bütün dünyaya bir hakikati haykırmaya, bir farkındalık oluşturmaya, bir mücadele meşalesini, yakmaya çalışıyoruz” dedi.

NESLİMİZ TEHDİT ALTINDA

Erdoğan, radyasyon, kimyasal tarım ilaçları, bilinçsizce kullanılan yüksek dozda tıbbi ilaçlar, kozmetikler, parfümler, havaya ve suya karışan toksinler gibi etmenlerin anne karnından itibaren, insan neslini tehdit ettiğini belirtti. 21.yüzyılın vebası haline gelen hastalıklarla mücadelede özellikle liderlere büyük iş düştüğünü belirten Erdoğan, dünyaya 3T çağrısında bulunarak şöyle konuştu, “Doğru politikalarla kanser yükünü ve kanser risk faktörünü hedef alarak, bugün her yıl görülen, 9.5 milyon kanser ölümünün, yarısını önleyebiliriz. Sorumluluk mevkilerinde bulunan insanlara düşen, tedbir, teşhis, tedavi diyebileceğimiz bu 3T konusunda, gereken adımları zamanlıca atmak ve akıllı liderlik sergilemektir. Akıllı liderlik demek, sorunu ortaya çıktıktan sonra, çözmeye çalışmaktan ziyade, sorunu ortaya çıkmadan önce, önleyecek adımları atmaktır.”

RUH VE BEDEN BÜTÜNDÜR

Emine Erdoğan geleneksel tıbbın önemine dikkat çekerek, “İnsanın ruh ve beden sağlığı, bütüncül olarak ele alınmalıdır. Fiziksel gelişimle ruhsal gelişim arasında, doğrudan ilişki vardır. Biz bu anlamda, medeniyet köklerimizden ve Anadolu irfanımızdan da besleniyoruz. Mevlana’dan İbn-i Sina’ya, Lokman Hekim’den İbrahim Hakkı Hazretlerine, hepsinin ruh ve beden sağlığı öğretisine kulak veriyoruz. İbn-İ Haldun, ‘Az yiyen ve dengeli beslenenlerin, hal ve ahlakları da ölçülüdür’ tavsiyesi, yolumuzu aydınlatıyor” dedi.