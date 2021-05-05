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Kanuni Sondaj Gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabı üzerinden 'Hayırlı, uğurlu olsun' diyerek, Kanuni Sondaj Gemi'sinin ilk görevi için Karadeniz'e açıldığını duyurdu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:18 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:26
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Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından '#DenizlerdeKanuniDevri' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine 2020'de katılan 6. nesil derin deniz sondaj gemisi Kanuni, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olup 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

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