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Kaptan pilot Mehmet Şentürk 92 yaşında vefat etti

Türk Hava Kuvvetlerinden binbaşı rütbesiyle ayrıldıktan sonra Türk Hava Yollarında (THY) 27 yıl kaptan pilotluk yapan Mehmet Şentürk 92 yaşında vefat etti.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:33 - Güncelleme:
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Şentürk, Libya'nın Kıbrıs Barış Harekatı için Türk ordusuna hibe ettiği silahlar ile mühimmatı, koltukları çıkartılan THY'nin "Boeing 707" tipi yolcu uçakta görev alarak Türkiye'ye taşımıştı.

Meslek hayatı boyunca toplam 21 bin 600 saat ve 17 bin 280 kilometre uçan Şentürk, THY'nin Tokyo, Bangkok ve Dubai'ye icra ettiği ilk seferlerde görev yapmıştı.

Kaptan pilot Şentürk, 12 Eylül darbesinin ardından 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in talimatına rağmen asla kestirmediği bıyıklarıyla da biliniyor.

Şentürk'ün cenazesinin memleketi Rize'de toprağa verileceği öğrenildi.

  • Türk Hava Kuvvetleri
  • Mehmet Şentürk
  • Türk Hava Yolları

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