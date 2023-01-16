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Kar beklerken sıcak hava geliyor

Ocak ayıyla havanın soğuması hatta kar yağışı bekleniyordu ama Türkiye uzun süredir tam tersi bir durumla karşı karşıya. Marmara Bölgesi'nde bugünden itibaren ılık bir hava bekleniyor. Ülke genelinde ise bazı illerde hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkabilir.

16 Ocak 2023 Pazartesi 07:24 - Güncelleme:
Kar beklerken sıcak hava geliyor
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Türkiye'de kuraklık tehlikesi devam ediyor. Birçok bölgede yağış yetersiz, üstelik havalar da soğumuyor. Gelecek hafta sıcaklığın daha da artması, bazı bölgelerde 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Ocak ayı geldi havanın soğuması hatta kar yağışı bekleniyordu ama Türkiye uzun süredir tam tersi bir durumla karşı karşıya.

Birçok bölgede ne kar yağışı ne de yağmur var. Üstelik yeni haftayla birlikte hava sıcaklığının özellikle Marmara Bölgesi'nde daha da yükselmesi bekleniyor.

SICAKLIK 20 DERECEYE ÇIKACAK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, 'Marmara ve İstanbul hafta sonunu soğuk geçirecek. Hava biraz kapalı hafif yağmurlar var ancak pazartesiden itibaren ılık hava geliyor. Salı ve Çarşamba, İstanbul'da lodos kuvvetli ve o lodosla birlikte sıcaklıklar artacak. Salı ve Cumartesi arasında ılık bir hava olacak. Sıcaklıklar yer yer 15 dereceye hatta ülke genelinde bazı illerde 20 dereceye yaklaşacak' açıklamasında bulundu.

Karadeniz Bölgesi de son yılların en kurak mevsimi geçiriyor.

Ayın 22'sine kadar bölgeye düzgün bir yağış beklenmediğini belirten Çalışkan, 'Toplamda 15 günü yağışsız geçecek' dedi.

Antalya'daysa yağmur Pazartesi gününe kadar devam edecek hala aralıklı sağanaklar var. Çalışkan, 'Antalya çok iyi yağış aldı. İki günde yer yer 300 kilograma yakın yağış düştü' bilgisini de verdi.

"OCAK AYININ SON HAFTASINDA HAVA SOĞUYACAK"

'Peki beklenen soğuk ve yağışlı hava yurt genelini ne zaman etkisi altına alacak' sorusuna da yanıt veren Çalışkan, 'Ocak ayının son haftasında hava soğuyacak. Kar yağışı gelme ihtimali var. Ayın 26'sından itibaren yer yer kar yağışları olabilir' dedi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Akdeniz için sarı kodlu uyarı verdi.

Mersin'in doğusu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep'in ve Kilis'in batı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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