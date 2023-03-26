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Kar geri geliyor

Önümüzdeki hafta başından itibaren hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek, yurt geneli yağışlı havanın etkisi altında olacak. İç Anadolu bölgesinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde ise kar yağışının görülmesi de bekleniyor.

26 Mart 2023 Pazar 12:35 - Güncelleme:
Kar geri geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gelecek haftanın hava tahmin raporlarını paylaştı.

Ayın son haftasında yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların da hissedilir derecede azalması tahmin ediliyor.

Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın eksilere düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA EKSİYE DÜŞECEK

Üç büyük kentte de hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor.

İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Başkent Ankara'da ise hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düşmesi bekleniyor. Kentte çarşamba günü kar yağışı etkili olacak.

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