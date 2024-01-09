Kar kapıya dayandı! İstanbullular dikkat

Türkiye, bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek, yurt genelinde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Akdeniz ve Ege'de kuvvetli yağış, Marmara'da ise fırtına etkili olacak.

İstanbul'da rüzgarın zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) verilerine göre ise hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor.