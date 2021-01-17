17 Ocak 2021 Pazar 16:11 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 16:11

İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı, Megakentte yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'un genelinde etkili olan kar yağışı Anadolu yakasında ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde daha yoğun görüldü. Fırtına ile birlikte şiddetlenen yağışın tadını çocuklar çıkardı. Bugün ve yarın yurt genelinde etkisini sürdürecek olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları daha da düşecek. Peki Kar yağışı ne zamana kadar sürecek? İşte önümüzdeki 5 gün için Türkiye genelinde ve İstanbul'da hava durumu raporu.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN KADAR SÜRECEK?

Kar yağışı İstanbul’da Anadolu Yakası’nı daha çok etkilerken Avrupa Yakası’nda ise iç ve yüksek kesimlerde beyaz örtü oluştu. Bugün de kar yağışı Anadolu Yakası’nda daha geniş bir alanı etkileyecek ancak şehir genelinde kar kendini göstermeye devam edecek. Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde 30 santime kadar ulaşan kar kalınlığı, iç kesimlerinde 10-13 santim olarak ölçüldü.

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda daha geniş bir alanda etkili olan kar yağışının Pazartesi'ye kadar yer yer şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji’nin tahminlerine göre İstanbul’da kar yağışı Pazartesi öğlen saatlerinde bitecek. Yurt genelinde ise hava sıcaklıkları düşecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

Meteoroloji'nin yayımladığı beş günlük hava durumu tahmin raporuna göre Pazartesi günü de yoğun kar yağışının devam edeceği ifade edildi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı: Kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Balıkesir'in doğusu, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile sabah saatlerinde Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Batı Karadeniz, Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Çok bulutlu ve il geneli aralıklı kar yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor)

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar il genelinde, öğleden sonra Anadolu yakasında kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı (Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor) 2

İzmir: Çok bulutlu 2

Adana: Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

Antalya: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde doğusu yağmurlu 13

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı (Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor) 2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

Gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.