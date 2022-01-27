İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kar yolu kapadı erzağı biten yaşlı çiftin yardımına kaymakam koştu
Güncel

Kar yolu kapadı erzağı biten yaşlı çiftin yardımına kaymakam koştu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yoğun kar sonrası yolu kapanan mezrada gıda malzemeleri biten yaşlı aile için Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz seferber oldu. Aile üyeleri, ihtiyaçlarını mezraya getiren Yılmaz'a teşekkür etti.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 16:59 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:59
ABONE OL

İlçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Konalga köyünün Uğurlu mezrasında yalnız yaşayan Aziz (85) ve eşiyle birlikte yaşayan Aslan Beyhan (90) kardeşler, temel gıda malzemelerini köy yolunun kapalı olması nedeniyle temin edemeyince ilçe merkezindeki yakınlarından yardım istedi.

Yakınlarının aracılığıyla durumdan haberdar olan Kaymakam Yılmaz, yaşlı kardeşlerin gıda ihtiyaçlarını temin etmek için devreye girdi.

Yılmaz, temin ettiği temel gıda malzemelerini, İl Özel İdare ekiplerinin zorlu uğraşlar sonucu mezra yolunu açmasıyla aileye ulaştırdı.

Aile üyeleri, ihtiyaçlarını mezraya getiren Yılmaz'a teşekkür etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.