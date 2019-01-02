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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar Mardin Valiliğini ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar beraberinde 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla,70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Dündar, Vali Mustafa Yaman ile makamında bir süre görüştü.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve bazı yetkililer de hazır bulundu.

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